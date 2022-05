Il Giudice sportivo ha emesso l'ultimo comunicato della stagione: sono 11 gli squalificati per somma di ammonizioni. Sanzionato anche lo Spezia con 2000 euro, non per i tafferugli contro il Napoli (in merito ai quali la decisione verrà presa successivamente), ma per aver ritardato l'inizio del secondo tempo.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



ALTARE Giorgio (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



BUONGIORNO Alessandro (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CASALE Nicolo (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



CECCHERINI Federico (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



FREULER Remo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



KEAN Bioty Moise (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). ù



LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).



PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



RABIOT Adrien (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).