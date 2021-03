B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gare del 19-20-21 marzo 2021 - Nona giornata ritorno

P.Q.M.

a) CALCIATORI



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (TERZA SANZIONE)

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo la: sette i giocatori fermati per un turno, da. Ma non solo:, reo di aver colpito al volto un addetto alla sicurezza del Milan durante la sfida di San Siro dello scorso 3 marzo.Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 marzo 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:Gara Soc. MILAN – Soc. UDINESE del 3 marzo 2021Il Giudice Sportivo,vista l'ordinanza interlocutoria di cui al C.U. n 206 del 4 marzo 2021, letta la relazione del collaboratore della Procura Federale in ordine al supplemento di indagini disposto, letti altresì gli allegati tutti,DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).IBANEZ DA SILVA Roger (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).KOULIBALY Kalidou (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).PALACIO Rodrigo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PETRICCIONE Jacopo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PEZZELLA Giuseppe (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).VILLAR DEL FRAILE Gonzalo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).SORIANO Roberto (Bologna)MANCINI Gianluca (Roma)ROMERO Cristian (Atalanta)CUOMO Giuseppe (Crotone)DALOT TEIXEIRA Jose' Diogo (Milan)DIJKS Mitchell (Bologna)GOLEMIC Vladimir (Crotone)RADOVANOVIC Ivan (Genoa)TUIA Alessandro (Benevento)CECCHERINI Federico (Hellas Verona)FARIAS DA SILVA Diego (Spezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.