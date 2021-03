CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIA' DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 MARZO 2021 ED AMMENDA I € 5.000,00

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMMENDA DI € 2.000,00

. Lo si apprende dalle decisioni del Giudice Sportivo dopo la 26esima giornata di Serie A: l'ammonizione rimediata dal tecnico contro l'Atalanta è la quinta, dunque scatta la squalifica. Due giornate a, stop anche per, per una bestemmia rilevata dal collaboratore della Procura Federale. Otto i giocatori fermati per il prossimo turno.Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 marzo 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentar in campo.COLLEY Omar (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).DABO Bryan Boulaye (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).DESTRO Mattia (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).KUCKA Juraj (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).LYKOGIANNIS Charalampos (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MASIELLO Andrea (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PAVOLETTI Leonardo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).CORDAZ Alex (Crotone): sanzione aggravata perché capitano della squadra.ACERBI Francesco (Lazio)KOULIBALY Kalidou (Napoli)PEZZELLA Giuseppe (Parma)SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli)STROOTMAN Kevin Johannes (Genoa)YOSHIDA Maya (Sampdoria)D'AVERSA Roberto (Parma): per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.DE BARROS Moreira (Roma): per avere, al 24° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.CONTE Antonio (Internazionale)COSMI Serse (Crotone): per avere, durante l'intervallo, proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.URSINO Giuseppe (Crotone): per avere, durante l'intervallo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva espressioni ingiuriose.MELUSO Mauro (Spezia): per avere, al 27° del secondo tempo, contestato con veemenza una decizione arbitrale.BERTELLI Paolo (Juventus): per avere, al 25° del primo tempo, protestato continuativamente in maniera irrispettosa nei confronti dei Collaboratori della Procura Federale.