Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo gli ottavi di Coppa Italia.





Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 gennaio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



N. 49



COPPA ITALIA



Gare del 15-16 gennaio 2020 - Ottavi di finale



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) SOCIETA'



Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, elevato ripetutamente, da tutti i settori occupati dello stadio, un coro becero e offensivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.





b) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00



PEZZELLA German Alejo (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.