È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo sugli ottavi di finale di Coppa Italia che si sono giocati tra sabato e lunedì sera. Nessuna sanzione per i cori e i buu intonati dai tifosi di Lazio, Bologna e Roma. Ecco il testo completo:



COPPA ITALIA



Gare del 12-13-14 gennaio 2019 - Ottavi di Finale



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo

tempo, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in

relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato

con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



b) CALCIATORI



CALCIATORI NON ESPULSI



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE



PRIMA SANZIONE



BENASSI Marco (Fiorentina)

DI CHIARA Gian Luca (Benevento)

RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Sampdoria)

TOLOI Rafael (Atalanta) PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE



PRIMA SANZIONE



AINA Temitayo (Torino)

BARONI Riccardo (Virtus Entella)

BERARDI Domenico (Sassuolo)

BERNARDESCHI Federico (Juventus)

CIGARINI Luca (Cagliari)

DE SCIGLIO Mattia (Juventus)

DJIMSITI Berat (Atalanta)

ERAMO Mirko (Virtus Entella)

FARAGO Pancrazio Paolo (Cagliari)

FREULER Remo (Atalanta)

GAGLIARDINI Roberto (Internazionale)

KESSIE Franck Yannick (Milan)

LOCATELLI Manuel (Sassuolo)

MAGNANI Giangiacomo (Sassuolo)

MAKSIMOVIC Nikola (Napoli)

MARCANO SIERRA Ivan (Roma)

MILENKOVIC Nikola (Fiorentina)

OUNAS Adam Mohamed (Napoli)

PELUSO Federico (Sassuolo)

PEZZELLA German Alejo (Fiorentina)

PRAET Dennis (Sampdoria)

RODRIGUEZ ARAYA Ricardo Ivan (Milan)

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli)

SORIANO Roberto (Bologna)

VERETOUT Jordan Marcel G (Fiorentina)

VRSALJKO Sime (Internazionale)



PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE



PRIMA SANZIONE



CAN Emre (Juventus)



c) ALLENATORI



AMMONIZIONE



DOMINICI Bruno (Milan): per essere, al 29° del primo tempo, entrato sul terreno di

giuoco di alcuni metri al fine di sistemare lo stesso.