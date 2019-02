Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo i quarti di finale di Coppa Italia. Un’altra multa per il Milan, dopo quella in campionato. Ammenda di 20mila euro “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e durante la stessa, precisamente al 9° ed al 48° minuto del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale”.



Multata anche l’Atalanta (5mila euro) “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di gioco ed un fumogeno nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett.b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.



Squalifica di 4 giornate effettive per Radu, di 2 con ammenda di 10mila euro per Dzeko “per avere, al 27° del secondo tempo, protestato contro una decisione arbitrale e, avvicinatosi al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso, rivolto al medesimo espressioni gravemente ingiuriose”. Squalifica di una gara per Djimsiti, Freuler e Gagliardini. Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di 10mila euro per Allegri “per avere, al 39° del primo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, assunto un atteggiamento platealmente polemico nei confronti dell’operato arbitrale, esprimendo il proprio disappunto, prima, dirigendosi verso il Quarto Ufficiale con gestualità irrispettosa e, successivamente, allontanandosi dal medesimo, imprecando mediante una espressione volgare; e per avere, dopo la notifica del provvedimento di allontanamento, mentre si recava negli spogliatoi, reiterato la propria condotta irrispettosa pronunciato parole irridenti”.



Ammonizione con diffida, infine, per Simone Inzaghi.