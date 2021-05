Sono nove i nuovi squalificati per l'ultimo turno di Serie A. Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo le partite di domenica e lunedì della 37esima giornata.



a) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



DRAGOWSKI Bartlomiej (Fiorentina): per essersi, al 10° del secondo tempo, alzato dalla panchina e aver rivolto al Quarto Ufficiale un'espressione irrispettosa.



GOLEMIC Vladimir (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BARAK Antonin (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DIJKS Mitchell (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



KURTIC Jasmin (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



MAGALLAN Lisandro (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



PEZZELLA German Alejo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SORIANO Roberto (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



THORSBY Morten (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



CACERES SILVA Jose Martin (Fiorentina)



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



GUNTER Koray (Hellas Verona)

SOUZA SILVA Walace (Udinese)



PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



BONIFAZI Kevin (Udinese)