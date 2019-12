Due giornate a Goran Pandev del Genoa e Nikola Maksimovic del Napoli. Rese note le decisioni del Giudice Sportivo, sanzioni economiche per l'Atalanta e il suo presidente Percassi.





Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 dicembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:





a) SOCIETA'





Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA a titolo di responsabilità diretta per il comportamento assunto dal proprio Presidente negli spogliatoi.



Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bicchieri di plastica pieni di liquido; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.





b) CALCIATORI





CALCIATORI ESPULSI





SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 12.000,00



PANDEV Goran (Genoa): doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 32° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa.





SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE



MAKSIMOVIC Nikola (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo (Terza sanzione); per avere, al 33° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, quale calciatore in panchina, gridato da vicino ad un Assistente frasi irriguardose.





SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



AGUDELO ARDILA Kevin Andres (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.





CALCIATORI NON ESPULSI





SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CISTANA Andrea (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



KURTIC Jasmin (Spal): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



LUCIONI Fabio (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MANCINI Gianluca (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PETRICCIONE Jacopo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PJANIC Miralem (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ROG Marko (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





c) DIRIGENTI



AMMENDA DI € 10.000,00



PERCASSI Antonio (Atalanta): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, aprendo la porta della sala predisposta, espresso una critica all'operato del VAR.