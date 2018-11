È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo sulla 13esima giornata di Serie A. L'unico squalificato è Josip Ilicic, che starà fuori due partite dopo l'espulsione rimediata contro l'Empoli. Ecco le motivazioni:



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA



ILICIC Josip (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quarta sanzione); per avere, al 39° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose accompagnate da gesto plateale.