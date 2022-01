Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'AIA Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.



CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMBIASO Andrea (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

EKDAL Albin (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ODRIOZOLA Alvaro (Fiorentina): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una reta.

VESELI Frederic (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. e per comportamento non regolamentare in campo.

DEULOFEU Geragd (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

JOAO PEDRO (Cagliari): ​per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

HICKEY Aaron (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

LOCATELLI Manuel (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

ROGERIO (Sassuolo): ​per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

BREMER (Torino): ​per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

SIMEONE Giovanni (Verona): ​per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.





ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €5.000

JURIC Ivan (Torino): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, affrontato con fare aggressivo il direttore di gara contestando con veemenza una sua decisone.