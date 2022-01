Ivan Juric, allenatore del Torino, parla a Dazn dopo il pareggio con il Sassuolo: "La squadra ha fatto una partita eccellente, loro non hanno mai tirato, noi abbiamo creato 10-15 situazioni importanti. Il calcio è così, va accettato anche se dispiace per i ragazzi. Abbiamo fatto un gran gioco oggi, sia per tecnica che per intensità, non li abbiamo fatti giocare e abbiamo fatto quello che avevo detto di fare. Sanabria? Ha grande margine di miglioramento, soprattutto negli ultimi metri: oggi poteva segnare un gol in più, ma al momento sta bene e ci aiuta a giocare al meglio. La sosta? Non penso arrivi nel momento giusto. La squadra è in un momento eccellente, ha ripetuto la partita contro la Fiorentina, c'è un grande dispiacere per non aver conquistato i tre punti".