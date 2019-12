Arrivano le decisione del Giudice Sportivo di Serie A, il dott. Gerardo Mastandrea, che in seguito ai fatti dell'ultima giornata di campionato ha preso le seguenti decisioni:



- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre oggetti (due accendini e un residuo di bengala), due dei quali indirizzati verso calciatori della squadra avversaria, senza colpirli; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



- squalifica per una gara per Simone Edera del Torino: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;



- squalifica per una gara per Koray Gunter del Verona: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);



- squalifica per una gara ad Alexis Gary Medel del Bologna: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);



- squalifica per una gara per Luca Rossettini del Lecce: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



I DIFFIDATI - Finiscono tra i diffidati Lorenzo Pellegrini della Roma, Nandez del Cagliari e Theo Hernandez del Milan.