Mano pesante del Giudice Sportivo su Patric. Il difensore spagnolo della Lazio è stato squalificato per quattro giornate (più un'ammenda di 10 mila euro) per avere, al 48esimo del secondo tempo, dato un morso al braccio di un avversario, senza procurargli conseguenze lesive: infrazione rilevata dal Var. Patric salterà le prossime sfide contro Sassuolo, Udinese, Juventus e Cagliari. Potrebbe rientrare per l'impegno contro l'Hellas Verona, in programma il 26 luglio.