Giudice Sportivo: multa e diffida per Allegri, nessun riferimento a Inzaghi e Acerbi. Bremer e altri 8 squalificati

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha preso le sue decisioni dopo la 24esima giornata, la quinti di ritorno. Nessun riferimento a Inzaghi e Acerbi per cui sono in corso indagini federali. Multa per Milan, Inter, Bologna e Salernitana. Nove i giocatori squalificati fra cui Bremer e multa da 10mila euro con diffida ad Allegri per aver criticato l'arbitro negli spogliatoi.



IL COMUNICATO: Il dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.



SOCIETA'

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria e dal 5° al 7° del secondo tempo, cori insultanti nei confronti dell'Arbitro.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SALERNITANA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio del primo tempo.



CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARESTI Simone (Cagliari): per avere, al termine della gara, dopo essere entrato sul terreno di giuoco, spinto con veemenza alcuni calciatori della squadra avversaria, subito allontanato dai dirigenti della propria squadra.

BRADARIC Domagoj (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMAGNOLI Alessio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMAGNOLI Simone (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TAMEZE AOUTSA Adrien Fidele (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VECINO FALERO Matias (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ALLENATORI

AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA

ALLEGRI Massimiliano (Juventus): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.



PREPARATORI ATLETICI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FOLLETTI Simone (Juventus): per avere, al 3° del secondo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale.