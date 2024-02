Inter, UFFICIALE: risentimento al soleo per Acerbi. Le condizioni in vista dell'Atletico Madrid

Brutte notizie in casa Inter. Arrivano, infatti, aggiornamenti sulle condizioni di Francesco Acerbi che, nel corso della partita della Roma, ha accusato un problema al polpaccio destro ed è stato immediatamente sostituito (al minuto 62’ da Stefan De Vrij). Grazie alla nota sul sito ufficiale nerazzurro, si conosce ora la precisa forma fisica del centrale azzurro.



IL BOLLLETTINO - “Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.



OUT CONTRO L’ATLETICO? – Dopo gli esami strumentali di rito, per accertare l’entità dell’infortunio e comprendere la reale situazione del suo polpaccio, la forte probabilità è che Acerbi possa saltare il match del 20 febbraio, data dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone.