È arrivato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo dopo il turno infrasettimanale della sesta giornata di Serie A. Tra le decisioni prese spicca la multa inflitta a Krzysztof Piatek per simulazione. Ecco tutti i provvedimenti:



Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso quattro fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



b) CALCIATORI



CALCIATORI NON ESPULSI



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE



TERZA SANZIONE



BARILLA' Antonino (Parma)

PRIMA SANZIONE

CAMPBELL SAMUELS Joel Nathaniel (Frosinone)

IMMOBILE Ciro (Lazio)



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE



TERZA SANZIONE



CAPEZZI Leonardo (Empoli)

CRISCITO Domenico (Genoa)

KURTIC Jasmin (Spal)

RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Sampdoria)

STULAC Leo (Parma)



SECONDA SANZIONE



BADELJ Milan (Lazio)

BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria)

CALABRIA Davide (Milan)

CHIESA Federico (Fiorentina)

CIGARINI Luca (Cagliari)

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)

DE PAOLI Fabio (Chievo Verona)

DURMISI Riza (Lazio)

FERNANDES RIBEIRO Edimilson (Fiorentina)

MEITE Soualiho (Torino)

PJANIC Miralem (Juventus)

ROSSETTINI Luca (Chievo Verona)



PRIMA SANZIONE



ASAMOAH Kwadwo (Internazionale)

CALABRESI Arturo (Bologna)

EKONG William Paul (Udinese)

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona)

KOUAME KOUAKOU Christian (Genoa)

LARANGEIRA Danilo (Bologna)

LAXALT SUAREZ Diego Sebastian (Milan)

LERIS Mehdi (Chievo Verona)

MAIETTA Domenico (Empoli)

MIRALLAS Y CASTILLO Kevin Antonio (Fiorentina)

PALOMINO Jose Luis (Atalanta)

PANDEV Goran (Genoa)

PAZ Nehuen Mario (Bologna)

PRAET Dennis (Sampdoria)

QUISSANGA Bartolomeu (Lazio)

REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Parma)

TUMMINELLO Marco (Atalanta)





PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

PIATEK Krzysztof (Genoa): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.



AMMONIZIONE



PRIMA SANZIONE



LULIC Senad (Lazio)

PUSSETTO Ignacio (Udinese)

STRAKOSHA Thomas (Lazio)



c) ALLENATORI



AMMONIZIONE



SERRANO Julian Jimenez (Udinese): per avere, al 41° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale.



Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea