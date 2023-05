a) SOCIETA'

b) CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

d) DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

e) PREPARATORI ATLETICI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Ilha reso note le decisioni dopo le partite di domenica della. Un turno di stop anche per, fermato il tecnico della SalernitanaIl Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Cremonese, Fiorentina, Hellas Verona, Juventus e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,delibera,salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell'Arbitro; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato in direzione di quest'ultimo dell'acqua che lo attingeva in varie parti del corpo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala ed alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.: per avere, al 29° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto ad alta voce un epiteto ingiurioso al Direttore di gara.: per avere, al 17° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al petto un calciatore della squadra avversaria.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).KOUAME Kouakou Christi (Fiorentina)PAREDES Leandro Daniel (Juventus)PIROLA Lorenzo (Salernitana)POSCH Stefan (Bologna)MURILLO CERON Jeison Fabian (Sampdoria): per avere, al 47° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato reiteratamente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.: per avere, al 37° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale.: per avere, al 38° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale.: per avere, al 33° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale.: per avere, al 38° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale.