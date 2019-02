Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'ALA. Eugenio Tenneriello, nel corso della nun1one del 5 febbraio 20191 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SOCIETÀ

Letta la relazione dei collaboratori della Procura federale;

rilevato che una parte dei sostenitori della Soc. Internazionale, al 39° del secondo tempo, assiepati nel settore "Secondo anello verde" indirizzava cori insultanti espressivi di discriminazione razziale nei confronti di un della squadra avversaria;

considerato che i cori venivano immediatamente coperti dai fischi di disapprovazione del restante pubblico; ritenuto pertanto che, in disparte la dimensione dei cori e la percentuale di partecipazione del pubblico assiepato nel settore indicato, trova applicazione con efficacia esimente la circostanza della dissociazione del restante pubblico;



delibera

ai sensi dell'art. 13 comma l lett. a), b) e d), di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Internazionale in relazione al comportamento tenuto da alcuni suoi sostenitori.

GIOCATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETIIVA DI GARA

KOULOU NDOUBENA Nicolas Julio (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DUNCAN Joseph Alfred (Sassuolo): per comportamento scorretto ne1 confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FARES Mohamed Salim (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MILENKOVIC Nikola (Fiorentina): per comportamento scorretto ne1 confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MURRU Nicola (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAROLO Marco (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMERO Cristian (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZAZA Simone (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).