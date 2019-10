Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione delL’1 ottobre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



" " " N. 14



SERIE A TIM



Gare del 28-29-30 settembre 2019 – Sesta giornata andata



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00



SORIANO Roberto (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al termine della gara, contestato una decisione arbitrale con atteggiamenti e parole irrispettosi.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00



SANCHEZ SANCHEZ Alexis Alejandro (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



MUSACCHIO Mateo Pablo (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.





ALLENATORI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



FRUSTALUPI Nicolo' (Torino): per avere, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto espressione insultante ad un dirigente della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.



MAZZARRI Walter (Torino): sanzionato per proteste al 38° del secondo tempo nonché per comportamento non regolamentare assunto al 48° del secondo tempo.



TOGNACCINI Daniele (Juventus): per avere, al 29° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CARLI Marcello (Cagliari): per avere, al 34° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.