Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 16 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.





CALCIATORI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERARDI Domenico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BERNARDESCHI Federico (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BOURABIA Mehdi (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DARMIAN Matteo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI LORENZO Giovanni (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GRASSI Alberto (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IONITA Artur (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OKAKA CHUKA Stefano (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).





AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)

PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra.





ALLENATORI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMENDA DI € 15.000,00 ED AMMONIZIONE (SESTA SANZIONE)

JURIC Ivan (Hellas Verona): per avere, all'8° del primo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose nonché esclamato frasi offensive nei confronti della terna arbitrale.