Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 dicembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:





CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



PALOMINO Josè Luis (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



TOLOI Rafael (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.





CALCIATORI NON ESPULSI



BEHRAMI Valon (Udinese)



KURTIC Jasmin (Spal)



OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo)



REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Parma)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA



Romagnoli Alessio (Milan)