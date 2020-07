Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



VALDIFIORI Mirko (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



GOLDANIGA Edoardo (Genoa)

MASIELLO Andrea (Genoa)