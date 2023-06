Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:SERIE BKTGare del 2-3 giugno 2023 - Play-off - Semifinali ritornoBari-Sudtirol 1-0Parma-Cagliari 0-0B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOIl Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 5 giugno 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:" " " N. 80SERIE BKTGare del 2-3 giugno 2023 - Play-off - Semifinali ritornoIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:a) SOCIETA'Il Giudice sportivo,premesso che in occasione della gara disputata nel corso delle semifinali ritorno play-off sostenitori delle Società Bari, Cagliari e Parma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);171/513considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,deliberasalvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.* * * * * * * * *Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, nel corso della gara, la regolare ripresa del giuoco, per avere, inoltre, una persona non identificata, provocato tensione con i componenti della panchina avversaria.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BARI per aver omesso di impedire l'ingresso nel recinto di giuoco di persona non autorizzata.b) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARARICCI Giacomo (Bari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARADOSSENA Alberto (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARAAMMONIZIONEPRIMA SANZIONEZANIMACCHIA Luca (Parma)PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONEPRIMA SANZIONEEKLU Shaka Mawuli (Sudtirol)GOLDANIGA Edoardo (Cagliari)MAZZOCCHI Simone (Sudtirol)OSORIO PAREDES Yordan Hernando (Parma)SIEGA Nicholas (Sudtirol)171/514PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPOAMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)VIOLA Benito Nicolas (Cagliari): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.AMMONIZIONEPRIMA SANZIONEFOLORUNSHO IJIENUA Michael (Bari)RADUNOVIC Boris (Cagliari)VINETOT Kevin Mathieu (Sudtirol)c) DIRIGENTIAMMENDA DI € 5.000,00POLITO Ciro (Bari): per avere, prima dell'inizio della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria e, per essersi, nel corso del secondo tempo, posizionato nel recinto di giuoco dietro la porta della squadra avversaria non essendo iscritto in distinta; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.Il Giudice Sportivo: cons. Ines Pisano" " "_________________________________________Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.PUBBLICATO IN MILANO IL 5 GIUGNO 2023IL PRESIDENTE avv. Mauro Balata