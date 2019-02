Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali dell'ultimo turno di campionato ha squalificato otto calciatori per una giornata. Si tratta di Maurizio Domizzi del Venezia, che è stato anche multato di mille euro, Simone Branca del Cittadella, Angelo Corsi del Cosenza, Cristiano Del Grosso e Andrew Gravillon del Pescara, Alberto Gerbo del Foggia, Radoslaw Murawski del Palermo e Luca Vignali dello Spezia.



Mano pesante per quanto riguarda le società nei confronti del Pescara multato di 6500 euro (5mila “a titolo di responsabilità diretta, in relazione al comportamento tenuto dal Presidente nel corso della gara”; 1500 “per avere suoi sostenitori, al 14° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza”). Multa di 5mila euro anche per il presidente abruzzese Daniele Sebastiani “per essere, al 25° del secondo tempo, entrato indebitamente nel recinto di giuoco, criticando reiteratamente l'operato arbitrale; invitato più volte ad uscire, dal Quarto Ufficiale, abbandonava il recinto di giuoco solo dopo l'intervento del Direttore di gara”.