Ecco il giudice sportivo della settima giornata di Serie B:





CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BANDINELLI Filippo (Empoli): per avere, al 2° del primo tempo, colpito con violenza al volto un avversario.



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

MARSURA Davide (Livorno): per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un epiteto insultante.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GORI Mirko (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

MAGGIO Christian (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PUCCIARELLI Manuel (Chievo Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

VALZANIA Luca (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.