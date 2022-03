Questo il Comunicato Stampa riguardante le decisioni delal termine dellaDEFENDI Marino (Ternana): per avere, al 32° del primo tempo, con il pallone lontano, colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario.DE MAIO Sebastien (L.R. Vicenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.IOANNOU Nicholas (Como): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.LUNETTA Gabriel Antonio (Alessandria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.VISENTIN Santiago Guido (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.BELLUSCI Giuseppe (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).BERNABE' GARCIA Adrian (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).CASO Giuseppe (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).CIANO Camillo (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).COLLOCOLO Michele (Ascoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).CRISETIG Lorenzo (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).IONITA Artur (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PROIETTI Mattia (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).VAZQUEZ Franco Damian (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).VITA Alessio (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).