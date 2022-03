Ilpremesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Como, Cosenza, Cremonese, Crotone, L.R. Vicenza, Lecce, Monza, Parma, Perugia, Pisa e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,deliberasalvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Societàdi cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.* * * * * * * * *Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 44° ed al 46° delsecondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano il Direttore di gara,in entrambe i casi, ad interrompere il giuoco per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma1 lett. b) CGS.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva per avere omesso diimpedire la presenza, nel recinto di giuoco, di un proprio collaboratore non inserito nella distinta digara che, al 43° del secondo tempo, ostacolava un calciatore avversario nel tentativo di effettuarerapidamente una rimessa laterale, generando, pertanto, momenti di tensione.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciatonel recinto di giuoco un bottiglia d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo,lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.b) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARADI CARMINE Samuel (Cremonese): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto al Direttore digara un'espressione ingiuriosa.SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARACOLOMBO Lorenzo (Spal): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di unavversario.TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorrettonei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.156/380CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAAGAZZI Davide (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Quinta sanzione).BERTONCINI Davide (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Quinta sanzione).CRECCO Luca (L.R. Vicenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato(Quinta sanzione).LERIS Mehdi (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato(Quinta sanzione).LOIACONO Giuseppe (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Quinta sanzione).PALMIERO Luca (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Quinta sanzione).PARODI Luca (Alessandria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quintasanzione).SORENSEN Frederik (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Decima sanzione).TSADJOUT Frank (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Quinta sanzione).VALZANIA Luca (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Quinta sanzione).PER PROTESTE NEI CONFRONTI