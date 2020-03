Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 marzo 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FABBRO Michael (Pisa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MAZZITELLI Luca (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MORA Luca (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMPORESE Michele (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FORTE Francesco (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUPERINI Gregorio (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (SESTA SANZIONE)

MAGGIO Christian (Benevento): sanzione aggravata perché capitano della squadra.



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani)



ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ACCARDI Pietro (Empoli): per avere, al 15° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale e per avere all'atto della notifica del provvedimento di espulsione rivolto per quattro volte al Quarto Ufficiale un'espressione irriguardosa.