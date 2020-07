a) CALCIATORI



Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 27 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:THORSBY Morten (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.LARSEN Jens Stryger (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).PALACIO Rodrigo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).RABIOT Adrien (Juventus): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).RISPOLI Andrea (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).RRHAMANI Amir (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MANCINI Gianluca (Roma)GHEZZAL Rachid (Fiorentina)MILENKOVIC Nikola (Fiorentina)PJANIC Miralem (Juventus)BELOTTI Andrea (Torino)TONELLI Lorenzo (Sampdoria)(Fiorentina): per avere, al 43° del secondo tempo, entrando indebitamente nel recinto di giuoco, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.(Lecce): per avere, terminata la gara nella zona antistante lo spogliatoio, esclamato ad alta voce frasi di pesante critica nei confronti dell'operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.(Lecce): per avere, terminata la gara nella zona antistante lo spogliatoio, esclamato ad alta voce frasi di pesante critica nei confronti dell'operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.