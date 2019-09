Supplemento d'indagine per i cori razzisti a Dalbert durante Atalanta-Fiorentina: è questa la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea per fare chiarezza sull'episodio, evidenziato già nella partita dall'arbitro Orsato che ha interrotto il gioco per alcuni minuti. Una sola giornata di squalifica come da prassi ai due espulsi del turno, Mancini (Roma) e Kumbulla (Hellas Verona).



Di seguito il comunicato:





Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea



N. 9



SERIE A TIM



Gare del 20-21-22 settembre 2019 - Quarta giornata andata



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono:





Gara Soc. ATALANTA – Soc. FIORENTINA



Il Giudice sportivo,



in relazione ai cori discriminatori percepiti dal calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique (Soc. Fiorentina) al 28° del primo tempo, dispone un supplemento di indagine a cura della Procura Federale, al fine di acquisire ogni elemento utile, anche mediante la testimonianza dello stesso calciatore, circa l’effettiva entità, dimensione e provenienza dei cori in oggetto.







a) SOCIETA'



Il Giudice sportivo,



premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Brescia, Fiorentina, Inter, Lecce e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);



considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,



delibera



di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.



b) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



KUMBULLA Marash (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



MANCINI Gianluca (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.











CALCIATORI NON ESPULSI



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE



SECONDA SANZIONE



GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari)

TABANELLI Andrea (Lecce)



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE



TERZA SANZIONE



DE ROON Marten Elco (Atalanta)

FLORENZI Alessandro (Roma)



SECONDA SANZIONE



AYE Florian (Brescia)

BARILLA' Antonino (Parma)

BISOLI Dimitri (Brescia)

BOATENG Kevin Prince (Fiorentina)

DIJKS Mitchell (Bologna)

ELJIF Elmas (Napoli)

GHOULAM Faouzi (Napoli)

JAJALO Mato (Udinese)

KULUSEVSKI Dejan (Parma)

NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese)

PEZZELLA German Alejo (Fiorentina)

QUAGLIARELLA Fabio (Sampdoria)

REBIC Ante (Milan)

ZANIOLO Nicolo (Roma)



PRIMA SANZIONE



CONTI Andrea (Milan)

D'AMBROSIO Danilo (Internazionale)

DZEKO Edin (Roma)















FARAONI Marco Davide (Hellas Verona)

FERRARI Gianmarco (Sassuolo)

IACOPONI Simone (Parma)

KURTIC Jasmin (Spal)

LIROLA KOSOK Pol Mikel (Fiorentina)

MATEJU Ales (Brescia)

MILENKOVIC Nikola (Fiorentina)

OKAKA CHUKA Stefano (Udinese)

PASALIC Mario (Atalanta)

PELUSO Federico (Sassuolo)

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio)

POLI Andrea (Bologna)

RIGONI Emiliano Ariel (Sampdoria)

RRHAMANI Amir (Hellas Verona)

SAPONARA Riccardo (Genoa)

TOMIYASU Takehiro (Bologna)

TOMOVIC Nenad (Spal)

TRAORE Hamed Junior (Sassuolo)

VERETOUT Jordan Marcel (Roma)



PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE



SECONDA SANZIONE



RUIZ PENA Fabian (Napoli)



AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)



PUSSETTO Ignacio (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.



PRIMA SANZIONE



CHANCELLOR CEDENO Jhon Carlos (Brescia)

DRAGOWSKI Bartlomiej (Fiorentina)

TACHTSIDIS Panagiotis (Lecce)

VASCONCELOS FERREIRA Gabriel (Lecce)











c) ALLENATORI



AMMONITI



PRIMA SANZIONE



DE ZERBI Roberto (Sassuolo)

JURIC Ivan (Hellas Verona)

MAZZARRI Walter (Torino)