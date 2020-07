Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 3 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



N. 82



SERIE A TIM



Gare del 2 luglio 2020 - Decima giornata ritorno



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



PEROTTI ALMEIRA Diego (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



MKHITARYAN Henrikh (Roma)



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)



OKAKA CHUKA Stefano (Udinese)



AMMONIZIONE



OTTAVA SANZIONE



TOLOI Rafael (Atalanta)



SETTIMA SANZIONE



SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli)



SECONDA SANZIONE



SMALLING Christopher (Roma)

VILLAR DEL FRAILE Gonzalo (Roma)

ZEEGELAAR Marvin Romeo (Udinese)