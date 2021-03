è un noto procuratore e gestisce gli interessi di Hysaj, Veretout, Faraoni, Di Lorenzo e Mario Rui tra i tanti. Lo stesso agente ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marte. Eccone un estratto:- "Dipenderà dall’allenatore. Tanti dicono che non ci sono i soldi e io non credo, perché hanno chiuso i diritti tv. Gli stadi sono proiettati a riaprirsi. Il mercato non lo facciano i soldi ma lo farà il nuovo allenatore. Se arriva Sarri vorrà determinati giocatori, se arrivano Juric e Italiano sarà un mercato fatto più di scommesse come il Di Lorenzo di turno di due anni fa".- "Fonseca al Napoli insieme a Veretout? Il ragazzo a Napoli non verrà mai, rimarrà alla Roma ed è giusto che rimanga lì perché se è diventato un giocatore importante lo deve anche al club. Su Fonseca non lo escludo ma non ci credo. Il candidato principale secondo me è Juric".- "Si appresta a finire il campionato in maniera dignitosa. Straordinario? Non sta a me dirlo, finirà il campionato da professionista, come ho sempre detto al 99% sarà altrove, può essere in Italia come all’estero. Lo prenderebbero tutti quindi, abbiamo avuto tantissime telefonate per chiedere informazioni, già da dicembre. Il futuro dirà se arriverà uno più bravo o se qualcuno si mangerà".- "Lui è un fedelissimo di Juric ma da qui a immaginare entrambi in azzurro non è corretto. Sicuramente è una delle sue armi migliori adesso. Sicuramente quando un allenatore arriva in un posto 2-3 calciatori se li porta”.