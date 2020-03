Di Lorenzo, Hysaj, Faraoni, Mario Rui, Sepe, Veretout. Sono tanti i giocatori passati per Napoli, finiti nell'orbita azzurra oppure che oggi vestono proprio questa maglia. Tutti questi giocatori sono accomunati da Mario Giuffredi, procuratore, che ha parlato ai microfoni di Radio Marte riguardo alcuni suoi assistiti:



DI LORENZO - "Ad oggi è uno dei terzini italiani più forti, insieme a Conti. Mancini lo ha già convocato, significa che lo tiene in gran considerazione, è candidato ad andare agli Europei ma non sono nella testa del ct".



HYSAJ - "È importante tanto quanto Di Lorenzo, ma hanno caratteristiche diverse. Gattuso stravede per Elseid, ma vedremo in estate. Preferisco che due miei assistiti dello stesso ruolo non restino nello stesso club".



FARAONI - "Si può fare un'eccezione con Faraoni, il discorso è diverso da Hysaj perché Elseid è già affermato e gioca da 5 anni ad alti livelli. Faraoni è forte, molto forte, può arrivare al Napoli e dimostrerebbe di essere da Napoli, pur arrivando da una squadra più piccola".