Mario Giuffredi, agente, tra gli altri, di Veretout, Hysaj e Di Lorenzo, parla a Rai 3 dei presunti legami con la camorra: "Io vengo indagato due volte per riciclaggio, una dalla Procura di Nola, archiviato; un’altra dalla procura di Napoli, archiviato. Soldi a Veretout per lavorare con me? Io ho preso Veretout mentre ero indagato per riciclaggio da Nola, figurati se una persona indagata per riciclaggio può fare un’operazione del genere".



20MILA EURO - Questa la risposta ai 20mila euro dati a Luigi Sansò, un uomo con precedenti penali anche legati alla criminalità organizzata: "Sansò è un mio amico dal 1997, da quando avevo 22-23 anni. Era un regalo che volevo fargli, era Natale e faccio beneficenza a tanta gente in città, senza mettermi col cartello addosso scritto che faccio beneficenza"