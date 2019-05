Il nostro muro di #AllTogetherNow è stato letteramente STREGATO da... Giulia pic.twitter.com/P8BvvCmiQ8 — Mediaset Play (@MediasetPlay) 23 maggio 2019

, talent show musicale condotto dacon. Tra i concorrentiCiechi e ipovedenti possono anche giocare a calcio: lo fanno con un pallone speciale che ha dei campanellini per far rumore. I campionati in Italia sono organizzati dalla FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi).