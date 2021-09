, le nuove veline, rispondono così, al Corriere della Sera, sul luogo comune della velina fidanzata col calciatore: "Mah, lo vedo poco probabile e di sicuro al momento non mi interessa. Sono un po’ di vecchi principi, ho chiuso da qualche mese una storia importante e per ora quel capitolo non mi interessa" la risposta di Giulia. "Nemmeno a me, sono concentrata sul mio lavoro e sulla mia carriera, non ho la testa per altro" quelle, invece, di Talisa.