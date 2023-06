Giulia Pastore, la fidanzata di Sandro Tonali, fino a ieri e da circa una settimana si era ritrovata di fatto a dove chiudere il proprio account instagram per i troppi insulti ricevuti. Non per lei, bensì per la scelta del fidanzato ormai ex-giocatore simbolo del Milan, di accettare l'offerta che lo porterà a vestire nel corso della prossima stagione la maglia del Newcastle.



Zero commenti, quindi, almeno fino a ieri quando la bella Giulia ha riaperto il suo profilo e la possibilità di commentare le sue foto. I tifosi del Milan non hanno avuto pietà e sono tornati alla carica anche se in maniera più "delicata" rispetto ai giorni passati. Sotto all'ultima foto in costume in piscina il commento più gettonato è stato: "Goditi il sole finché puoi, perché a Newcastle non ce n'è granché".



Ecco le migliori foto di Giulia, e i relativi commenti nella nostra gallery.