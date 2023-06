La tournée argentina di Wanda Nara protagonista con la tv argentina da MAsterchef ad altre collaborazioni, ha postato sui social una nuova foto, provocante con decolleté in vista mentre beve un Mate e la caption: "Grazie di avermi accompagnata". Tutto normale, o quasi, come la risposta di Icardi che dopo le ennesime voci sull'ennesima separazione ha commentato sotto la foto: "Non c'è di che amore mio". Come prosegue la loro relazione? Impossibile dirle, così come è complicato decifrare il futuro di Maurito che torna al PSG dopo il prestito al Galatasaray. Ecco lo scatto e altri della super-sexy Wanda nella nostra gallery.