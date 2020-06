Anche il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini è stato intervistato da Radio Anch'Io lo Sport su Radio 1 ​ha parlato del proseguo del campionato puntando il dito sulla riapertura degli stadi ai tifosi.



QUARANTENA - "Siamo un pochino preoccupati dal fatto che con un positivo tutta la squadra dovrebbe andare in quarantena perché questo metterebbe a serio rischio il campionato. Siamo l'unico Paese europeo ad aver adottato questa misura".



ALGORITMO - "Credo che in questi tre mesi il presidente Gravina abbia fatto un grandissimo lavoro di raccordo, aiutato bene dal presidente Dal Pino, da De Siervo e da Balata. Se ripartiamo dobbiamo gran parte del merito a Gravina, per cui prima di criticarlo cerchiamo di capire di cosa si tratta. Mi riservo di commentare più avanti"



TIFOSI ALLO STADIO - "Non sappiamo bene come e quando sarà possibile far entrare i tifosi, è difficile prevedere quali saranno le normative ed è un po' un peccato perché credo che già da oggi dovremmo iniziare a programmare una riapertura degli stadi. Già in questo weekend in Sardegna le spiagge erano piene, immaginatevi più avanti. Riaprono i teatri, tanti spazi chiusi nei quali sarà possibile accedere. La Sardegna Arena, che è in gran parte all'aperto, non possiamo pensare che possa riaprire al 40-50%? Lo trovo allucinante".