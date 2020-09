Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a Sky Sport, soffermandosi sull'affare Nainggolan: "L'Inter vuole monetizzare, per noi è un momento complicato per spendere. Abbiamo dato la disponibilità a coprire il suo stipendio, lui ha aperto a farlo su tre stagioni anzichè due. E' un grandissimo segnale, ma non possiamo permetterci di pagare anche il cartellino. Ci è stato proposto di valutare la cessione di un nostro giocatore promettente. Potremmo discuterne nei prossimi giorni".