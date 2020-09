Radja Nainggolan è un giocatore che il Torino sta seguendo da diverso tempo. Ora che ha termianto il prestito al Cagliari ed è rientrato all'Inter, il direttore tecnico Davide Vagnati sembra intenzionato a fare un tentativo per portarlo alla corte di Marco Giampaolo.



Il Torino è in cerca di rinforzi a centrocampo e un giocatore con le qualità di Nainggolan farebbe davvero comodo al tecnico granata: l'idea dei dirigenti granata è quella di riuscire ad avere il giocatore in prestito.