Getty Images

Giulini: "Nel 2019 potevo vendere Barella all'estero. C'era un super allenatore che lo chiamava ogni giorno"

Redazione CM

38 minuti fa



Dalla Sardegna all'Europa, il percorso di Nicolò Barella è stato una continua ascesa. Il giocatore della Nazionale è partito dal club rossoblù, è passato all'Inter e in nerazzurro si è affermato come uno dei centrocampisti migliori al mondo, uno sicuramente dei più ricercati anche sul mercato. Lui intanto ha giurato amore eterno all'Inter, con cui ha rinnovato recentemente fino al 2029, ma in passato è stato vicino a trasferirsi all'estero.



A rivelarlo è il suo ex presidente, Tommaso Giulini, in un'intervista a L'Unione Sarda, ripresa dai media spagnoli e che sta facendo mangiare le mani ai tifosi dell'Atletico Madrid. “Nicolo era seguito dall'Atletico, Simeone lo chiamava quasi tutti i giorni. Era il 2019, poi decise di rinnovare con noi, permettendoci di reinvestire la plusvalenza della sua cessione all'Inter. Aveva una maturità superiore alla sua età. A soli 18 anni già parlava dei suoi obiettivi futuri durante le trattative per i rinnovi contrattuali", ha detto il presidente, confermando il rammarico di Simeone che in quel giovane del Cagliari aveva visto quella scintilla che poi l'ha portato ad affermarsi.