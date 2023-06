Questa è la settimana del passaggio di Cristiano Giuntoli dal Napoli alla Juventus. Ormai volge al termine il braccio di ferro col presidente Aurelio De Laurentiis, che ottiene il punto. Infatti, come appreso da Calciomercato.com, il direttore sportivo ex Carpi rinuncia non solo all'ultimo anno di contratto col club partenopeo (fino a giugno 2024), ma anche ai bonus premio e a qualche mese arretrato di questa stagione che doveva ancora percepire. In questo modo ottiene il via libera per legarsi al nuovo progetto in bianconero a Torino.



QUI NAPOLI - De Laurentiis non prenderà un nuovo ds al suo posto, dando fiducia a delle figure già presenti nella dirigenza come l'amministratore delegato Chiavelli, i responsabili dello scouting Micheli e Mantovani oltre a promuovere dall'area marketing suo genero Antonio Sinicropi, diplomatosi a Coverciano come direttore sportivo e compagno di Valentina, la secondogenita del presidente.