Prima della gara tra il Napoli e il Leicester, parla dall'Inghilterra il ds azzurro Cristiano Giuntoli a Sky Sport. "E' una gara importante, alla fine sapremo chi siamo. Sono gare probanti, verrà fuori il vero Napoli e siamo concentrati, decisi a far bene".



Su Zielinski "Ha avuto un problema col Venezia, un ematoma importante sulla coscia. Stamani si è sentito meglio e il mister ha deciso di impiegarlo".



Sul Napoli convincente da subito "Me lo aspettavo che partisse così forte, abbiamo un allenatore con la A maiuscola e abbiamo ribaltato per due volte la partita. Siamo contenti, dobbiamo continuare così".



Sull'apporto di Spalletti "Il mister ha dato grande mentalità, è venuto volentieri perché conosceva la squadra. Crede fortemente nel Napoli e lo dimostra".