Il Napoli continua a seguire Manuel Lazzari. Un interesse sempre più concreto, riconducibile in particolare al direttore sportivo Cristiano Giuntoli che stravede per l'esterno della Spal: corsa, cross, energia e qualità, un laterale che vedrebbe benissimo nel Napoli di Ancelotti dove la duttilità diventa un'arma preziosa, che sia da esterno in un 4-4-2 o da terzino (ruolo dove Lazzari ha dimostrato però anche in Nazionale di fare più fatica) all'occorrenza.



RADAR ALLO STADIUM - Non si ferma dunque l'attenzione azzurra sul laterale della Spal, per questo il Napoli lo terrà d'occhio da vicino anche all'Allianz Stadium, durante la sfida tra la squadra di Semplici e la Juventus. Un test di altissimo livello dove Lazzari sarà chiamato a far vedere di essere all'altezza, per di più in trasferta; il Napoli non ha ancora formulato offerte né iniziato una trattativa, al momento studia Lazzari e il biglietto da visita che emergerà contro la Juve potrà essere certamente importante. Un esame di maturità davanti ad occhi interessati. Con Lazzari in prima fila...