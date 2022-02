Giuseppe Furino, ex calciatore della Juventus negli anni 70 e 80, è ricoverato nella stroke unit dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri per un'emorragia cerebrale. Furino, 76 anni il prossimo 5 luglio, è in condizioni stabili seppur gravi. Escluso al momento l'intervento chirurgico.



Otto scudetti vinti in maglia bianconera, lo scorso marzo Furino ha perso la moglie per Covid: "Mi sento in colpa, l'ho portato io in casa e ho contagiato tutti, questo è il mio senso di colpa infinito. Sono confuso, è successo così in fretta, la situazione è precipitata e ci ha contagiato tutti", le sue parole dell'epoca.