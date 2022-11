Marcus Thuram lascerà il Borussia Monchengladbach, a gennaio o a fine stagione, e sulle sue tracce ci sono anche le big italiane, Inter e Juventus su tutte. Oliver Neuville, vice allenatore di Rose al Gladbach, ha parlato a Radio Sportiva: "Sta facendo una stagione strepitosa, ha fatto tantissimi gol. E' chiaro che l’anno scorso magari era stato anche parecchio infortunato, ma comunque ha ancora un contratto sino a fine stagione. Penso che sarà difficile che rimanga al Gladbach perché se continua a fare così tanti gol è sicuro che, in Italia o Spagna o Inghilterra, avrà molte proposte. Bisogna essere anche un po’ realisti. Spero che rimanga ancora qui tanto a Monchengladbach, ma adesso è stato anche convocato dalla nazionale francese ai Mondiali. Sarà difficile che prolunghi il contratto, lo spero ma le possibilità sono poche".



FUTURO - "Sicuramente lo consiglio alle squadra di Serie A. Già due anni fa lo voleva l’Inter, come attaccante può giocare anche sulla fascia e adesso fa proprio la punta. Ha delle qualità enormi, farebbe bene anche in Italia".