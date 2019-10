Marco Rose, allenatore del Borussia Mönchengladbach, ha parlato così in conferenza stampa dopo l'1-1 contro la Roma: "Rigore? Abbiamo visto tutti quanti la scena e non era né mano né rigore, ma funziona così il calcio. Sul primo gol però c'era fuorigioco sul calcio d'angolo. Abbiamo avuto fortuna alla fine. Non sono venuto qui per discutere sui singoli episodi. Io non avrei dato il rigore e capisco l'umore della Roma. Però vorrei mettere da parte questo episodio e parlare solo di calcio. Diverso rendimento in Europa? Secondo me non c'è alcuna differenza. Abbiamo una buona posizione in Europa e una buona posizione in campionato. Ogni partita è a sé. Ci siamo preparati bene e i primi 30 minuti lo dimostrano".