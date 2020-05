E sono 10 gol in Bundesliga. Marcus Thuram grazie alla doppietta di oggi contro l'Union Berlino è arrivato in doppia cifra. L'attaccante del Gladbach, seguito anche dalla Fiorentina, è stato acquistato la scorsa estate dal club tedesco per 9 milioni di euro dal Guingamp. Ora ne vale almeno 15/20 e il prezzo è destinato a salire.