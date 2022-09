Glasgow Rangers-Napoli (calcio d'inizio alle ore 21.00 in diretta su Canale 5 e Sky Sport) è una gara valevole per la seconda giornata nella fase a gironi di Champions League. Si gioca con un giorno di ritardo rispetto al previsto, per motivi di ordine pubblico dovuti ai funerali della Regina Elisabetta.



LE ULTIME - Spalletti deve fare a meno degli infortunati Osimhen, Demme e Lozano. Olivera e Simeone partono favoriti nei ballottaggi con Mario Rui e Raspadori.



LE PROBABILI FORMAZIONI



RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Davis, Lundstram; Tillman, Kamara, Kent; Colak. All. Van Bronckhorst.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.



Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna).